A colisão ocorrida na manhã desta terça-feira, cerca das 07h30, na Avenida 9 de Julho, em Famalicão, provocou três feridos.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, a poucas centenas de metros do local do acidente.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, os feridos estão livres de perigo.