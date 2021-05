Famalicão: Três feridos em colisão entre carros na N206 em Vale S.Martinho

Uma colisão a envolver duas viaturas ligeiras resultou em três feridos, na noite desta quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro rodoviário aconteceu na Estrada Nacional (EN) 206, que liga Famalicão a Guimarães, na freguesia de Vale São Martinho.

São desconhecidas as causas do acidente, sabendo-se apenas que esta aconteceu na Cruz do Pelo e cortou por completo a EN206.

«Há três vítimas, todas consideradas com ferimentos ligeiros», disse a este jornal fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

No teatro de operações, para socorro dos feridos, estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses e os Bombeiros Voluntários de Famalicão, com o apoio diferenciado do INEM, nomeadamente da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão.

A mesmo fonte indicou que a GNR e Polícia Municipal deslocaram-se para o local, no sentido de tomar conta da ocorrência e proceder ao escoamento do trânsito.