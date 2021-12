Famalicão: Três entidades assinam protocolo para auxiliar os ex-combatentes

Com o objetivo de aproximar os serviços às pessoas, nomeadamente facilitar informação aos ex-combatentes e suas viúvas, a Junta de Freguesia de Ribeirão, o Núcleo da Liga dos Combatentes de Ribeirão e a Associação do Museu da Guerra Colonial assinaram um protocolo de colaboração.

A cerimónia decorreu, na passada semana, na sede do Núcleo, no Souto Santa Ana, com a presença dos representantes das três entidades: o presidente de Junta Leonel Rocha, Augusto Silva da Associação do Museu da Guerra Colonial e o presidente do Núcleo ribeirense, Ferreira dos Santos. Estiveram ainda presentes o vereador da Cultura, Pedro Oliveira, e o tenente-coronel Garcia.

Após as assinaturas foi colocada uma coroa de cravos vermelhos junto ao monumento edificado às mães dos combatentes e realizou-se, ao final da tarde do dia 1 de dezembro, um Sarau Cultural no Museu da Guerra Colonial, em homenagem aos combatentes, com música de intervenção e declamação de poesia por parte de António Sousa, Carlos Carneiro e Ivo Machado.

Recorde-se que a assinatura deste protocolo tem como objetivo facilitar a informação junto dos combatentes e das suas viúvas, nomeadamente sobre os apoios do Governo e da Junta de Freguesia, entre estes a isenção de taxas dos serviços prestados a estes cidadãos.