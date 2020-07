Famalicão: Três bombeiros feridos em acidente na Avenida do Brasil

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, registado na madrugada deste sábado, na Avenida do Brasil, em Vila Nova de Famalicão, nas proximidades do Hotel Moutados.

O sinistro, um despiste de um veículo dos Bombeiros Voluntários Famalicenses que regressava ao quartel depois de mais um serviço, registou-se cerca das 00h e para o local foram acionados os meios da corporação à qual pertencem os feridos.

Os soldados da paz foram transportados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior. Dois deles tiveram alta poucos minutos após terem dado entrada.

Para o socorro das vítimas e remoção dos destroços foi necessário o corte total da via.