Famalicão: Trânsito condicionado na Avenida Santiago de Gavião

Os serviços municipais de Proteção Civil vão proceder ao abate de um pinheiro que se encontra em risco de queda, na Avenida Santiago de Gavião (EN14, junto ao número 1142), na freguesia de Gavião.

A operação, que decorrerá entre as 07h00 e as 12h00, será efetuada com a colaboração da E-REDES – Energia S.A. e com o apoio da Polícia Municipal. Os trabalhos podem implicar, pontualmente, a interrupção do trânsito automóvel naquela vida na Estrada Nacional 14.