Espetáculo: The Lucky Duckies no “Sons à Mesa” dos B.V.Famalicenses

Os The Lucky Duckies vão estar a cargo da animação do “Sons à Mesa”, evento organizado pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses para apresentar as comemorações dos 95 anos da associação humanitária.

O espetáculo, que conta com serviço de jantar, vai decorrer no Restaurante Eugénios, em Calendário, no próximo dia 5 de março.

As inscrições podem ser feitas desde já no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.