Famalicão: Torneio de Boccia da Associação Luís Silva começa esta quinta-feira

A Associação de Boccia Luís Silva organiza, entre 17 e 22 de junho, o 6.º Torneio de Boccia ABLS, com a participação de seis atletas de nível nacional e internacional, em representação da Associação de Boccia Luís Silva, Salta Fronteiras e Mapadi.

Os jogos decorrerão no pavilhão municipal das Lameiras, entre as 14 e as 18 horas.

Assim, o desporto adaptado está de volta a Famalicão quase dois anos depois, devido à pandemia. Entre os representantes de várias entidades, desportivas e não só, estará presente o vereador do desporto, Mário Passos.

Esta iniciativa é organizada pela Associação de Boccia Luís Silva, em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e com o apoio de todos os seus patrocinadores.