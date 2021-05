Famalicão: Tiago Reis procura manter liderança na Baja TT Loulé

Tiago Reis/Valter Cardoso já preparam mais uma prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. No próximo fim de semana disputa-se a a Baja TT Loulé, na qual a equipa vai lutar pelo melhor resultado com vista a manter a liderança do campeonato.

Ao volante da Toyota Hilux V8 Overdrive, o piloto famalicense reforça que os objetivos da época estão bem definidos. «Vamos lutar, prova a prova, pelo melhor resultado possível para que no fim do campeonato as contas nos sejam favoráveis. Temos pela frente adversários de muito valor, mas também conhecemos as nossas capacidades e, por isso, será uma luta titânica em todas as provas».

Depois do primeiro lugar na prova de abertura, Tiago Reis assinala que tem reunidas condições para lutar pela vitória pois tem a seu lado «uma equipa muito dedicada e empenhada em dar-me as melhores condições»

A Baja TT Loulé, que tem como centro nevrálgico no Estádio do Algarve, tem início no sábado, com o prólogo (6km; seguem-se dois setores seletivos (161,50km). Para a tarde de domingo, estão agendados os derradeiros quilómetros com o segundo setor seletivo (141,70k).