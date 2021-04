Famalicão: Tiago Reis aposta numa Toyota Hilux V8

Esta temporada, o piloto Tiago Reis, do Team Transfradelos, aposta no Toyota Hilux V8, viatura que lhe permitirá lutar pelas vitórias no CPTT 2021. «Não podíamos estar mais satisfeitos com a chegada de uma viatura de última geração, que se tem demonstrado muito competitiva a nível nacional e internacional. Claro está que a viatura irá requerer um período de habituação e aprendizagem, antes de começarmos a lutar pelas vitórias», explicou Tiago Reis, que em 2021 volta a ser navegado pelo amarantino Valter Cardoso.

Dada a pandemia, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting preparou um Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno 2021 com 7 provas. A competição inicia-se em meados de maio, para a Baja TT Montes Alentejanos. Como grandes pontos de destaque nesta edição do CPTT estão a inclusão da Baja Portugal, prova pontuável para o Campeonato de Mundo de Cross-Country, e a mítica Baja Portalegre.

Recorde-se que em 2019, Tiago Reis alcançou o título de campeão nacional todo-terreno, aos comandos de um Mitsubishi Racing Lancer; e, na atípica temporada de 2020, levou as cores do Team Transfradelos ao 3.º lugar do pódio na mais importante competição de TT em Portugal. Este ano aposta no Toyota Hilux V8, acabado de chegar da Overdrive Racing. A viatura de competição da Toyota Gazoo Racing é a primeira grande novidade da equipa de Fradelos para a temporada que se avizinha.