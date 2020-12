Famalicão: Tiago Cunha é o novo treinador da AD Oliveirense

A Associação Desportiva Oliveirense anunciou, esta terça-feira, que Tiago Cunha é o novo treinador da equipa sénior que compete na 1.ª Divisão da AF Braga

Com 38 anos, professor e mestre em Educação Física e Desporto, com experiência em todos os campeonatos da Associação Futebol de Braga, incluindo a seleção distrital, conta no currículo com passagens por clubes como o GD Joane, Pevidém SC, Bairro FC, Ruivanense AC e na formação do FC Famalicão.

Tiago Cunha será coadjuvado por Eduardo Silva (preparador físico), Joel Correia (treinador de guarda-redes) e Nuno Faria (adjunto/observador).