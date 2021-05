Famalicão: Terminal rodoferroviário da Medway em Lousado em funcionamento no próximo ano

O terminal rodoferroviário que vai ser construído na freguesia de Lousado, num investimento de 63 milhões de euros, poderá estar operacional no próximo ano. Esta quinta-feira, em comunicado, a Medway deu conta que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu favoravelmente a Declaração de Impacte Ambiental, ficando a faltar a aprovação, pela Câmara de Famalicão, do projeto de execução para iniciar os trabalhos.

A expetativa é que os trabalhos comecem no início do terceiro trimestre deste ano, refere o presidente da Medway. Carlos Vasconcelos assinala que o projeto é de «extrema importância» para a empresa, mas também para a região, «pois permitirá aumentar a competitividade da mesma e do transporte ferroviário, potenciando, assim, novos investimentos para a região a norte do Douro e para o concelho de Famalicão».

Anunciado como um investimento de 35 milhões de euros, em janeiro de 2019 em sessão que decorreu nos Paços do Concelho, a construção do terminal de Lousado chega, agora, aos 63 milhões, devido a «diversos melhoramentos».

A Medway fala de um terminal de última geração, «equiparável aos terminais mais modernos do mundo», com ligação ferroviária direta, através da Linha do Minho, bem como com as acessibilidades rodoviárias através de diversas vias principais. Deste modo, a infraestrutura potenciará a indústria exportadora do concelho, facilitando a logística das suas mercadorias e, assim, impulsionando «a economia e o emprego da região», lê-se, ainda, no comunicado.

Com quatro linhas férreas de 750 metros, o terminal terá uma área de 220 mil metros quadrados e capacidade para 11.000 TEU (cada TEU equivale a cerca de 6,1 metros, o comprimento de um contentor-padrão de mercadorias). O projeto inclui, ainda, ligação para contentores refrigerados, área para mercadoria perigosa, espaços para armazenagem e serviços logísticos, parque seguro para camiões, oficinas e vigilância 24 horas.