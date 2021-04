Famalicão: Tentativa de burla com venda de perfumes

Na tarde desta quarta-feira, junto ao campo da feira, uma mulher foi interpelada por dois homens que, alegadamente, lhe queriam vender perfumes, trazendo consigo um terminal de multibanco.

Dentro do carro, a mulher apercebeu-se da aproximação dos indivíduos que se apresentaram como representantes de uma loja que iria abrir em Famalicão e que, por isso, estavam a fazer uma campanha promocional. Desconfiada dos intentos destes alegados vendedores, a mulher fechou o vidro do veículo. De imediato, os homens saíram do local.

O marido reportou a situação às autoridades e comunicou o sucedido junto de responsáveis do espaço comercial onde, alegadamente, seria aberta a loja de perfumes. Soube, por este contacto, que tal não correspondia à verdade, podendo, por isso, tratar-se de uma burla.