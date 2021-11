O Ténis Clube de Famalicão teve, no passado fim de semana, um excelente arranque no Campeonato de Veteranos +35, com dupla vitória por 5-0, frente ao Clube de Ténis das Taipas e ao Clube de Ténis Guimarães.

Os atletas do clube famalicense venceram todos os jogos nas duas jornadas: os três de singulares e os dois de pares.