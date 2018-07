Famalicão tem uma nova marca de meias e o presidente da câmara vai conhecer

O nome incute-lhe confiança e arrojo. E a ambição de crescer. Eis a WestMister, uma nova marca de meias masculinas para o segmento alto, que, a partir de Vila Nova de Famalicão, está a trilhar um percurso coeso de afirmação nacional e internacional.

A par da presença em relevantes eventos nacionais, com destaque para a última edição da Moda Lisboa, onde apresentou uma coleção que desenvolveu para o estilista Nuno Gama, a WestMister aposta também nos palcos internacionais. Recentemente estreou-se em Liverpool, no International Business Festival, no final deste mês viaja até Nova Iorque, para o MRket, e em setembro ruma a Madrid, onde participará na Momad Metropolis.

A startup famalicense trabalha assim para ganhar escala, agora que completa dois anos e ainda experimenta um ambiente de incubação, período durante o qual já se posicionou em 60 pontos de venda nacionais e em 15 lojas espalhadas pela Europa e pela América Latina, dispondo ainda de um showroom em Lisboa.

Luís Campos, 36 anos, criou a WestMister, motivado pela ligação da família a esta indústria, e garante que a marca assina “as melhores meias”, de fabrico 100% português. Porque, justifica, “são feitas com matérias-primas de qualidade (mercerised cotton lisle) e produzidas pelos melhores meios técnicos (máquinas de 200 agulhas e biqueira sem costura)”.

O percurso da WestMister despertou a atenção do Presidente da Câmara, Paulo Cunha, que, amanhã, dia 13 de julho, a partir das 10h15, na Incubadora Famalicão Made IN – Polo Edifício Globus, em Vilarinho das Cambas, realiza um Roteiro pela Inovação dedicado à startup. Junta-se à iniciativa para conhecer com mais pormenor o projeto o IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação e o AICEP – AICEP Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.