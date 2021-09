Famalicão tem um vice-campeão nacional de Street Workout

Nuno Oliveira, mais conhecido como Flynigga, sagrou-se vice-campeão nacional de street workout, na competição que decorreu no passado sábado, em Samora Correia. Nuno é o fundador e representante (atleta) da equipa Elite Bars, sediada em Pousada de Saramagos

Street workout é um desporto praticado com o próprio peso corporal, em parques ao ar livre, com a vertente de freestyle com elementos dinâmicos, estáticos e de força que, na combinação de todos, proporciona um belo espetáculo para ser assistido.

Se quiser conhecer melhor este atleta e a modalidade siga as redes sociais