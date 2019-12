Famalicão tem muito para oferecer e ver neste natal

O espírito da época natalícia vive-se e sente-se nas ruas de Famalicão. As iluminações, as músicas, a animação e o convívio “aquecem” a cidade que está transformada no Lugar do Natal, com epicentro no Mercado de Natal, este ano com dois polos, a Praça Alimentar, na Praceta Cupertino de Miranda, e o Mercado Artesanal, na Praça D. Maria II.

Nas tradicionais casinhas de madeira, no mercado artesanal pode encontrar presentes únicos e genuínos junto dos cerca de 25 expositores que têm muito para oferecer até 24 de dezembro. O mercado funciona de segunda a quinta das 14h00 às 20h00 e às sextas, sábados e domingos das 11h00 às 22h00.

A grande novidade da campanha promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial é a tenda que acolhe a praça alimentar.

São mais de uma dezena de stands com um pouco de tudo desde as sanduiches, aos vinhos aromatizados, aos doces de natal e ao chocolate quente. A praça decorre até 5 de janeiro e funciona de segunda a quinta-feira das 11h00 às 20h00 e às sextas, sábados e domingos das 10h00 às 22h00.

Todo o Mercado de natal será animado, aos domingos, por um conjunto Coros com a música natalícia. São 10 coros representativos de cada uma das Comissões Sociais Inter-Freguesias do concelho. A cada domingo, atuam dois coros pelas 16h00 e pelas 17h00.

Envolto num ambiente acolhedor, colorido e alegre, o centro da cidade – entre a Praceta Cupertino de Miranda, o Parque da Juventude, a Praça 9 de abril e toda a zona envolvente – acolhe a magia do Natal, com a árvore e o espetáculo multimédia que atrai milhares de visitantes.

Depois, há a pista de gelo, no parque de estacionamento da Praça D. Maria II, o carrossel, o comboio e os passeios de charrete. A magia continua no Parque da Juventude, onde está o Circo de Papel. A iniciativa promovida pelo INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo está de regresso com o novo circo e o espetáculo “Jardins”, inspirado no conto “O Rapaz de Bronze” de Sophia de Mello Breyner. O espetáculo destina-se ao público escolar, instituições e também a toda a família, com várias sessões diárias até 3 de janeiro.

Entretanto, o Pai Natal chega à cidade já este domingo, dia 8, com um desfile a partir das 15h00, pelas ruas da cidade até à Cabana Solidária que apela ao espírito natalício, na Praça 9 de abril, com música ao vivo e muita animação.

A juntar a todas estas atividades, há ainda outras que apelam ao convívio, como a Corrida S. Silvestre, na noite de 23 de dezembro, e o Porto de Encontro’19, na véspera de Natal a 24 de dezembro.