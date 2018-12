Famalicão tem “Circo de Papel” no sapatinho

Num cenário verdadeiramente envolto de fantasia, numa tenda vermelha erguida no Parque da Juventude, no centro de Vila Nova de Famalicão, há um “Bairro” onde tudo acontece com trapezistas, equilibristas, acrobatas e principalmente muito humor.

Natal não é natal sem circo! E foi a pensar nisso mesmo que o município de Vila Nova de Famalicão em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão e o INAC – Instituto Nacional das Artes Circenses preparou o projeto Circo de Papel, com o espetáculo “Bairro” para trazer mais alegria, convívio e magia à época natalícia.

Trata-se de um espetáculo dedicado ao Circo Contemporâneo e ao Novo Circo para toda a família. Os espetáculos decorrem até 6 de janeiro com sessões para as escolas (de 3ª a 5ª às 10h00 com reserva antecipada) e para o público em geral às sextas-feiras às 18h00 e às 21h30, aos sábados e domingos às 10h00, 15h00, 21h30 e sessões extra nos dias 24 de dezembro, às 10h00, e 1 de janeiro às 15h00.

Porque o Circo é o único lugar do mundo onde se pode sonhar de olhos abertos, a tenda surge numa homenagem às origens do circo, num espaço de emoções, partilha, de imaginação e do extraordinário.

“Bairro” é título apresentação que é muito mais do que um espetáculo de Natal, é um espetáculo para toda a família com uma mensagem de amor, compaixão e claro, muito circo.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site http://www.circodepapel.com.