Famalicão tem 400 mil horas de formação para 20 mil pessoas

No biénio 2021-2022, o concelho de Famalicão vai disponibilizar 400 mil horas de formação que poderão chegar a 20 mil pessoas, empregados e desempregados, com idade igual ou superior a 18 anos de idade. Esta formação modular certificada gratuita vai estar disponível no concelho no biénio 2021-2022, distribuída por 431 unidades de formação, de curta duração, de 25 ou 50 horas.

As unidades de formação vão desde as mais técnicas, relativas a um setor de atividade, como o têxtil, a metalomecânica e o agroalimentar, às mais abrangentes, como iniciação de línguas, novas tecnologias, comportamentais e marketing, entre outras. Estas formações foram desenhadas depois de avaliadas as necessidades diagnosticas no território pelas empresas e instituições.

As entidades capacitadas para dar esta formação são a Escola Profissional Forave, a Escola Profissional CIOR, a Didáxis de Riba Ave, o CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário, a ACIF – Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão, as entidades formadoras privadas Associação de Moradores das Lameiras, ACIP, GTI, Bombeiros Voluntários Famalicenses e o Cenfim, sediado na Trofa. São unidades que integram a Rede de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão.

As inscrições devem ser efetuadas junto de cada uma das entidades formadoras referidas ou, então, através do Centro Qualifica de Famalicão http://www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_apresentacao