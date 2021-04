Famalicão: Team Transfradelos foi a Vieira do Minho e trouxe pódios

Antes do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, que está perto do seu início, e para preparar a temporada que se avizinha, o Team Transfradelos participou no Rali Vieira do Minho com duas viaturas.

Tiago Reis e Valter Cardoso fizeram a estreia oficial da Toyota Hilux V8, enquanto que Edgar Reis e Filipe Martins, também se estrearam aos comandos do Mitsubishi Racing Lancer, que pertencia à equipa e que, em 2019, levou Tiago ao título nacional.

Na prova organizada pelo Motor Clube de Guimarães, as duplas aproveitaram as cinco especiais para ganhar ritmo. Tiago Reis foi o mais rápido no final da prova, entre os inscritos na categoria STT , enquanto que Edgar Reis alcançou o segundo lugar do pódio.

O início do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno está agendado para 14 a 16 de maio, com aBaja TT Montes Alentejanos.