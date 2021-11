Famalicão: Team Transfradelos fecha época em família nas 24 Horas TT Fronteira

Depois de uma época de sucesso no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, no qual Tiago Reis, em Toyota Hilux, conseguiu o título de Campeão Nacional, o Team Transfradelos volta a fechar a temporada, em família, na festa do TT Nacional, as 24 Horas TT Vila Nova de Fronteira.

De 25 a 28 de novembro, a família Reis transforma-se em equipa e Avelino, Tiago, Edgar Reis e Daniel Silva competem na mítica prova aos comandos de um Mitsubishi Pajero.

«Esta é a prova que mais me satisfaz. Reunir a minha família em torno desta fantástica prova é um orgulho. Depois de dois anos em que, por motivos pandémicos, não foi possível realizar a prova, este ano com cuidados redobrados vamos voltar a estar juntos e lutar pelo melhor resultado possível. O mais importante é mesmo a festa», garantiu Avelino Reis, patriarca da família e responsável máximo do Team Transfradelos.