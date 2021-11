Famalicão: Tardes de Fado na Lagoa

A ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado promove nos dias 1 e 8 de dezembro as “Tardes de Fado”, entre as 16 e as 19h30.

A iniciativa, que decorrerá no seu espaço, na Travessa de Cambães, número 17, na freguesia da Lagoa, é aberta a quem gosta de ouvir ou cantar fado.

Nesta atividade participam João Martins e Abílio Godinho, na guitarra portuguesa; João Araújo, na viola de fado; e Filipe Fernandes, na viola baixo. A entrada é gratuita até ao limite do espaço que será inaugurado na tarde deste sábado, às 16 horas.