Famalicão também desconfina nesta fase, mas está num grupo de concelhos de risco

A maior parte dos concelhos irá transitar para a próxima fase de desconfinamento, embora alguns, sobretudo no centro e Algarve terão um retrocesso nas “liberdades”.

Isto significa, para a maior parte dos concelhos o regresso de várias atividades, mas há um alerta deixado pelo primeiro-ministro. Há treze concelhos com 120 casos por 100 mil habitantes que têm de “estar atentos” à evolução da pandemia nos próximos 15 dias e, um deles, é VN Famalicão, a par de Aljezur, Almeirim, Meda, Barrancas, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Vila Franca de Xira, Paredes, Penalva, Resende, Valongo e Olhão.

Costa chama mesmo a atenção para concelhos mais populosos como Famalicão, Valongo e Vila Franca de Xira. «Objetivo é terem evolução positiva para poder avançar na próxima fase».