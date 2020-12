Famalicão: Take away gratuito nos próximos dois fins de semana

Permanece ativa em Famalicão a entrega gratuita de refeições ao domicílio para os próximos dois fins de semana.

Os famalicenses podem contar com este serviço nos dias 26/27 de dezembro e nos dias 2/3 de janeiro, sempre à hora de jantar, nomeadamente entre as 19 e as 22h30.

Os 70 restaurantes aderentes podem ser consultados em www.famalicao.ot.

A rede criada pelo Município de Famalicão e pela Associação de Restaurantes de Famalicão conta com a colaboração de 70 estafetas, dos quais oito são taxistas que aderiram ao serviço.

Refira-se que os restaurantes aderentes estão no site do município em www.famalicao.pt. Aos consumidores, basta contactar o restaurante e encomendar a refeição. A campanha é válida para encomendas de valor superior a 10 euros. O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.

Recorde-se que o serviço começou a funcionar no dia 14 de novembro na sequência do Estado de Emergência, decretado pelo Governo e, desde então, tem-se mantido ativo ao fim de semana. Ao todo, já foram servidas em casa dos famalicenses 7200 refeições.