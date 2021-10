Famalicão: Surto covid-19 na escola suspende escalões de formação do Riba d´Ave Hóquei Clube

O surto de covid-19 na Escola Básica da vila ribadavense, que conta com oito crianças infetadas, determinou a suspensão dos escalões de formação do Riba d´Ave Hóquei Clube.

A decisão foi tomada logo que a coletividade foi informada, no passado domingo, pelas autoridades de saúde, do que estava acontecer. Como vários alunos do estabelecimento de ensino praticam hóquei em patins, a coletividade decidiu suspender a atividade desportiva dos escalões de formação. A medida mantém-se até 10 de outubro, altura em que será reavaliada.

Entretanto, já foram realizados inúmeros testes a jovens atletas, não se verificando qualquer caso positivo.

(Foto arquivo RAHC)