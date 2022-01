Famalicão: Surto afeta recolha de lixo até ao fim de semana

Será a Polícia de Segurança Pública que vai apurar em que circunstâncias se deu a queda fatal de um homem, com cerca de 70 anos, na manhã desta sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 7h00, num prédio da Avenida Marechal Humberto Delgado.

A vítima ainda foi assistida no local pelas equipas de socorro, no entanto, acabou por falecer depois de ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A hipótese de crime está, para já, descartada.