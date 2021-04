Famalicão: Surma dá concerto no dia da Liberdade

Na noite deste domingo, 25 de Abril, às 21 horas, Surma dá um concerto na página do Facebook do Famalicão Comunitário. Débora Umbelino, mais conhecida no mundo artístico como Surma, vai estrear-se num concerto muito diferente do habitual, desta feita num piano de cauda, naquele que é o quinto episódio da primeira temporada do The Village Sessions.

Nos últimos dois anos, Surma apresentou-se ao vivo por mais de 200 vezes e em 16 países, e viu o seu disco de estreia ser editado em vários países e ser nomeado para melhor disco independente do ano pela IMPALA (Associação Europeia de Editoras Independentes). Em dois anos, Surma também correu o país, desde pequenas salas a dezenas de festivais, como o NOS Alive, o Vodafone Paredes de Coura, o Bons Sons, o Super Bock Super Rock e o NOS Primavera Sound e, agora, este domingo, o The Village, em Vila Nova de Famalicão. https://www.facebook.com/thevillagevnf https://www.facebook.com/famalicaocomunitario