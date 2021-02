Famalicão: Super-heróis do Carnaval são os cidadãos que cumprem as regras

Neste Carnaval de 2021 ninguém sai à rua em Vila Nova de Famalicão, a não ser o “Esquadrão covid” do município. Os super-heróis deste esquadrão são os famalicenses que cumprem as regras de distanciamento, que usam a máscara, que lavam frequentemente as mãos, que espirram para o braço e que evitam sair à rua.

Por isso, segundo o município, ser um super-herói não é aquele que veste o fato e vem para a rua foliar, mas aquele que cumpre as regras de forma responsável, evitando ser contaminado ou contaminar alguém.

Neste Carnaval, o município lançou três mensagens de bom comportamento, que dizem o seguinte: “É Carnaval! Não me leves a mal, mas mantém a distância social”; “É Carnaval! Lava bem as mãos ou levamos a mal” e “É Carnaval! Não sejas palhaço, espirra para o braço”.

A campanha vai desenvolver-se nas plataformas do município, na comunicação social local e regional e em outdoors de Famalicão.