Famalicão: Substituição do Passe Sénior Feliz realiza-se até 20 de agosto

O Cartão Sénior Feliz está a ser substituído pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O passe permite a todos os cidadãos, com 65 ou mais anos de idade, viajar em todas as linhas, dentro da área do concelho sem limite de viagens ou horários. Os novos cartões estão a ser emitidos por ordem alfabética e vão ser substituídos até 20 de agosto.

Os seniores que ainda não tenham o novo passe podem continuar a utilizar os antigos cartões, com validade de julho, até 20 de agosto. Os utentes, que já apresentam o novo passe, devem carregar o seu Cartão Sénior Feliz no Centro Coordenador de Transportes, na Central de Camionagem.