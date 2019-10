Na campanha de natal 2019 a Câmara de Famalicão vai assumir competências que nos anos anteriores estavam entregues à ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Segundo o vereador do turismo, Augusto Lima, a decisão prende-se com o facto da autarquia ter mais competências técnicas e poder dispor do espaço público de outra maneira.

Desta forma o subsídio para a ACIF fica nos 70 mil euros, mas a câmara vai gastar no total 291 mil euros, valor que incluí o apoio à associação comercial e industrial do concelho.

Foi uma evolução concertada entre a Câmara Municipal e a Acif

Vereador do Turismo e Economia – Augusto Lima