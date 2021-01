Famalicão: Sorteio de Natal da ACIF já tem vencedores

Realizou-se esta quarta-feira, o sorteio dos premiados no Grande Sorteio de Natal da ACIF, inserido na Campanha de Natal 2020. O primeiro prémio, uma bicicleta elétrica, foi para Armanda Silva, de Lousado, enquanto o segundo prémio teve como premiada Mónica Maia, de S. Tiago de Antas, e o terceiro prémio foi para Diana Terroso, de V. N. Famalicão. Ao todo, foram registados 5892 bilhetes de consumidores do comércio tradicional famalicense.

Os vencedores dos prémios oferecidos pela AFA Cycles foram encontrados recorrendo a um software para o sorteio, indicando, de forma automática e aleatória, o número do registo efetuado no website da campanha de Natal 2020. Com o número de cada registo foram encontrados os dados de cada um dos vencedores.

Os prémios serão entregues quando a situação epidemiológica assim o permitir, em data e local a definir pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Já o concurso de Montras teve a Ourivesaria Augustos como vencedor.