Famalicão: Sons do Minho animaram o Parque da Devesa e elogiaram organização do “Anima-te”

Os Sons do Minho fizeram a festa, na tarde deste sábado, no Parque da Devesa, em mais um dia do Anima-te, iniciativa da Câmara Municipal que traz música a este espaço verde da cidade, com todas as medidas de segurança exigidas pelas entidades de saúde.

Com a devida distância, foram muitos aqueles que saíram de casa e ocuparam os espaços disponíveis para assistir ao concerto, lotando o recinto do Anima-te.

No final do espetáculo, os Sons do Minho aproveitaram as páginas que gerem nas redes sociais para elogiar a organização pela “ousadia, rigor e profissionalismo” com que implementaram esta iniciativa no terreno.