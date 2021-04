Famalicão: Sofrem acidente na N206 mas fogem antes de chegarem os bombeiros

Na madrugada deste sábado, cerca da 01h30, os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados para o despiste de um veículo com a possível existência de feridos, na Avenida da Riopele, em Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão.

Chegados ao local, os soldados da paz apenas encontraram a viatura acidentada, abandonada na estrada, sem a presença do condutor e ocupantes. Apesar de não terem sido localizados, as marcas de sangue na viatura indiciaram a existência de feridos.

A GNR de Joane também esteve no local a recolher elementos que possam levar à identificação do proprietário do veículo.