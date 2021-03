Famalicão: Sobe o preço por m² das rendas para habitação

O preço médio das rendas no concelho de Vila Nova de Famalicão está a 4,23€ por m² nos novos contratos de arrendamento para habitação.

Segundo dados divulgados pelo Jornal Económico, o concelho famalicense ocupa a 21ª posição entre os 24 concelhos de Portugal com mais de 100 mil habitantes.

Relativamente ao último estudo, o concelho famalicense regista uma subida nos preços na ordem dos 3,7%. Quando comparado com concelhos vizinhos, Braga está três posições acima com uma renda média de 5,11€ por m² mas, ainda assim, com uma queda de 4,7%. Guimarães e Barcelos surgem imediatamente a seguir a Famalicão. A Cidade Berço apresenta 4,01€ por m², Barcelos ligeiramente abaixo com 3,94€ por m², mas este concelho registou a maior subida no preço das rendas no que diz respeito aos concelhos com mais de 100 mil habitantes.

Vila Flor, em Bragança, apresenta os valores mais baixos para arredamento de habitação ( 1,86€ por m² ). Por contraponto, o concelho onde se praticam preços mais altos é em Lisboa, com 11,11€ por m².