Famalicão: Simulou o furto de 539 pneus

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos identificou, esta segunda-feira, um homem por alegada simulação de um furto de 539 pneus, com valor estimado de 40 425 euros.

No decorrer da investigação, a GNR apurou que o condutor do camião, após ter iniciado o transporte dos pneus em Vila Nova de Famalicão com destino a Marrocos, efetuou uma paragem num armazém na Maia, onde terá retirado e armazenado os pneus.

No dia 11, o suspeito, de 44 anos, efetuou uma paragem de descanso na zona de Campo Maior, onde simulou que parte da carga teria sido furtada naquela localidade sem que o mesmo se apercebesse.

No seguimento das diligências policiais, a mercadoria furtada foi localizada num armazém na Maia, tendo sido entregue à empresa proprietária.

O suspeito foi identificado, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Elvas, local de apresentação da queixa de furto.