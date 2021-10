Famalicão: “Sétimo Céu” em Riba de Ave

«Sétimo Céu» é o nome da mais recente produção da companhia de teatro famalicense Momento – Artistas Independentes. A peça será apresentada esta sexta-feira, sábado e domingo, na antiga Fábrica Oliveira & Ferreira, em Riba de Ave.

O espetáculo debruça-se no texto de 1978 de Caryl Churchill, com o mesmo nome, que aborda questões de identidade feminina, de sexualidade, comportamento social, colonialismo, racismo, pedofilia, homossexualidade e machismo.

Refira-se que a Momento – Artistas Independentes foi fundada pelos atores Daniel Silva e Diogo Freitas, dois jovens criadores formados na ACE Escola de Artes – Pólo de Famalicão, com o objetivo de refletir e repensar os clássicos, produzir textos contemporâneos e textos originais.

«Sétimo Céu», com encenação de Diogo Freitas, é um trabalho coproduzido com o Município de Vila Nova de Famalicão, tendo como parceiro institucional o Ministério da Cultura, e o apoio da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Teatro Narciso Ferreira, Crisplantas e Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Instituto Politécnico do Porto.