Famalicão: Sessões do Cinema Paraíso antecipadas para as 20h45

A evolução pandémica colocou o concelho em risco elevado e, decorrente desta situação, retomam-se algumas restrições, designadamente o encerramento das atividades culturais até às 22h30.

Perante este cenário, o Cineclube de Joane antecipou as próximas sessões do Cinema Paraíso, em Arnoso S.ta Eulália (dia 11 de julho) e no Parque da Devesa (dia 14 de Julho) para as 20h45.

Em Arnoso Santa Eulália, no parque de jogos da ADC, pode ver a cópia restaurada de “Tempos Modernos”, de Charlie Chaplin; no Parque da Devesa é exibido “A Ovelha Choné: A quinta contra-ataca”, de Will Becher, Richard Phelan.