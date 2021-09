Famalicão: Sessão solene do Dia da Freguesia de Oliveira Santa Maria é no salão paroquial

A sessão solene do Dia da Freguesia de Oliveira Santa Maria, marcada para esta quarta-feira, às 21 horas, decorrerá no salão paroquial. Anteriormente marcada para o Largo da Casa Nova, a autarquia local teve que mudar de local, em virtude do estado do tempo.

As celebrações prosseguem sábado, no Largo das Boticas. Às 21 há comédia com John Mendes, seguida da apresentação da equipa sénior da AD Oliveirense e, a fechar, fado com Vera Lima.

No domingo, às 12 horas, decorre a inauguração da nova Alameda, junto à igreja paroquial, e lançamento da primeira pedra da futura casa mortuária.