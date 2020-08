Famalicão: sessão de esclarecimento sobre o Requerimento para o Estatuto do Cuidador Informal

O projeto Cuidar Maior, a funcionar em Requião, está de volta com o seu plano de atividades e em setembro, na tarde do dia 10, pelas 18:30, promove uma sessão de esclarecimento sobre o Processo de Requerimento para o Estatuto do Cuidador Informal.

A sessão, da responsabilidade da Dra. Miriam Soares, será desenvolvida na sala de Formação dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A iniciativa seguirá todas as regras de segurança impostas pela DGS e os interessados terão que se inscrever obrigatoriamente pelo e-mail: [email protected]

Poderão também inscrever-se no evento, técnicos que estão apoiar os Cuidadores Informais neste processo.