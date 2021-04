Na próxima terça-feira, 13 de abril, pelas 21h30, o salão paroquial de Fradelos recebe uma sessão de esclarecimento sobre o Projeto de Regulamento da Paisagem Protegida Pateiras do Ave.

A sessão terá a presença do vereador do Ambiente, Pedro Sena, e do ecólogo, Vasco Flores.

A Junta de Freguesia alerta que devido à situação epidemiológica e de forma a cumprir com as regras de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde, só poderá estar presente uma pessoa de cada habitação.