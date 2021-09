Famalicão: Sensible Soccers e Filipe Raposo com a Orquestra Sinfónica Portuguesa em filmes-concerto

O sexto episódio do CLOSE-UP – Observatório de Cinema de Famalicão, que decorrerá de 16 a 23 de outubro na Casa das Artes, terá nas sessões de abertura e encerramento, dois filmes-concerto.

A 16 de outubro, a partir das 21h45, no grande auditório, MANOEL, dupla abordagem a Manoel de Oliveira e à cidade do Porto, pelos Sensible Soccers, na resposta a uma encomenda de filme-concerto de O Homem da Câmara de Filmar: Douro Faina Fluvial (que completou por estes dias 90 anos) e O Pintor e a Cidade (1956).

METROPOLIS, de Fritz Lang, numa composição de Filipe Raposo (pianista residente da Cinemateca Portuguesa), com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo Maestro Cesário Costa, no dia 23 de outubro, também às 21h45, no grande auditório.

A programação completa do CLOSE-UP 6.0 será anunciada durante este mês de setembro, em www.closeup.pt e em www.casadasartes.org