Famalicão: Seniores ativos e informados com canal no YouTube

Os seniores famalicenses dispõem, desde a passada segunda-feira, de um canal no YouTube, intitulado Famalicão Sénior. O novo canal pretende manter os seniores ativos, informados e próximos da comunidade, particularmente durante este período de confinamento social.

O canal abriu com a Hora do Desporto dedicada ao exercício físico, com aulas diferenciadas. O programa apresentado por técnicos municipais habilitados será transmitido em estreia diariamente, pelas 10h00. Recorde-se que as aulas online arrancaram em março, e decorreram durante os meses de confinamento na página de facebook Famalicão Desportivo.

Até ao final do ano vai arrancar a transmissão da Hora da Cultura, a exibir às segundas e quartas-feiras, às 17h00, com várias abordagens da cultura e do património de Famalicão, como a divulgação de acontecimentos, lendas, histórias do povo e curiosidades.

Às terças e quintas-feiras, às 11 horas, há a Hora do Conhecimento, um espaço multidisciplinar com conteúdos, debates e conferências, abordando a nutrição, a psicologia, etc.

Toda a programação transmitida pode, também, ser acompanhada nas redes sociais do município, nomeadamente através do facebook do Famalicão Desportivo e do Famalicão Comunitário.

O canal surge como uma resposta do município aos seniores do concelho muitos deles «habituados a uma vida ativa, repleta de várias dinâmicas, que de repente se viram, mais isolados e desocupados, com as restrições provocadas pela pandemia», explica o presidente da Câmara Municipal. Para evitar esse isolamento «e quebrar o sedentarismo decidimos criar este canal, acessível através da internet, com uma programação constante dedicada ao desporto, à cultura e ao conhecimento», assinala Paulo Cunha.