Famalicão: Seminário sobre a Digitalização da área têxtil

Para aumentar a competitividade do setor têxtil e vestuário, tem lugar esta quinta-feira, dia 18, um seminário sobre a “Digitalização da cadeia têxtil”.

A transmissão é via online, com início às 9h00, e vai contar com os testemunhos de empresas como a Riopele, TMG, Somelos e Fluxodata, que apresentarão a sua estratégia ao nível da aposta na digitalização dos processos de produção.

Este seminário conta com a organização do Município de Famalicão e do CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, no âmbito do projeto internacional Interreg Sudoe DigiTVC.

As inscrições podem ser efetuadas no portal do Famalicão Made IN, em www.famalicaomadein.pt/_apoio_internacionalizacao. Aos inscritos serão depois enviados os dados de acesso à sessão.

Refira-se que o projeto internacional Interreg Sudoe DigiTVC pretende melhorar a competitividade das empresas do sector têxtil e vestuário na região SUDOE, digitalizando os seus processos de produção. Para atingir este objetivo, a cooperação de organizações com conhecimentos complementares (centros tecnológicos, associações empresariais, organismos de competitividade pública e empresas) proporcionará uma melhoria do ambiente das empresas do Espaço SUDOE, objetivo específico deste programa.

Para além do Município de Famalicão e do CITEVE, são também parceiros do projeto a Confederação Espanhola da Indústria Têxtil – TEXFOR; a Agência de Competitividade da Empresa – ACCIÓ (Espanha); a Associação de Investigação da Indústria Têxtil – AITEX (Espanha); a União das Indústrias Têxteis do Sul – UIT SUD (França) e o Instituto de Artes e Métodos – ICAM (França).