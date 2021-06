Famalicão: Semana Internacional de Arquivos com webinnar

O município de Vila Nova de Famalicão assinala, entre os dias 7 e 11 de junho, a Semana Internacional de Arquivos #IAW2021. No dia 9, pelas 18 horas, decorrer um Webinnar, com o tema “O cidadão consome e produz informação: os Arquivos cá estão!”, que destaca o princípio fundamental de que o cidadão tem o direito de acesso aos arquivos de órgãos públicos e os arquivos têm que gerir e preservar a informação.

Com Luísa Alvim (Arquivo Municipal) e Pedro Ferreira (Arquivos da Rede de Museus), a iniciativa destina-se ao público em geral e decorre via plataforma Zoom, sendo transmitida em direto no facebook da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até 7 de junho através do e-email [email protected] Os interessados em receber um certificado de presença terão de o solicitar.