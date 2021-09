Famalicão: Semana Europeia da Mobilidade com ações de sensibilização a partir desta sexta-feira

A Semana Europeia da Mobilidade 2021, que decorre a partir desta sexta-feira até 22 de setembro, como o slogan: «Mova-se de forma sustentável. Seja saudável.»

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão junta-se à iniciativa através dos Pelouros da Mobilidade, Desporto e Juventude.

Este sábado, em vários espaços da cidade, há atividades diversas, com o objetivo de promover e sensibilizar toda a comunidade para uma mobilidade mais sustentável e ativa, tal como para uma maior utilização dos modos suaves de mobilidade.

Em consonância com o Ministério do Ambiente, e de forma a ir ao encontro da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Clicável (ENMAC) e do Plano de Ação para a Mobilidade Ativa – Pedonal e Clicável de Vila Nova de Famalicão, as ações de sensibilização arrancam com um ciclo formativo de «Condução Ecológica e Eficiente» na Casa da Juventude, destinado a pessoas com mais de 18 anos, das 09h00 às 13h00.

A Praça 9 de Abril acolhe, este sábado, diversas atividades de animação e promoção dos meios de transporte suaves, das 10h00 às 18h00, que abrangem desde «Aprender a Andar de Bicicleta» com a Federação Portuguesa de Ciclismo, à «Promoção dos Modos Suaves» pela Tomatubikes e a Associação de Bicicletas Temos Todos (Brufe BTT). Neste espaço, haverá, igualmente, um Workshop de Mecânica Básica Inicial, desenvolvido pela Famabike, limitado a 10 participantes, com início pelas 16h00.

É de salientar que durante o dia 18 de setembro, a Escola de Educação Rodoviária estará no Parque da Juventude, com um circuito com karts a pedal para jovens até aos 15 anos, das 10h00 às 18h00.

A Semana Europeia da Mobilidade foi criada em 2002, após o sucesso do Dia Europeu sem Carros (DESC), em 2000 e 2001, pela Comissária para o Ambiente e com o apoio político e financeiro da Comissão Europeia (CE), tratando-se de uma parceria entre a Coordenação Europeia, as Autoridades locais e a CE.

A Comissão Europeia escolheu o tema «Mova-se de forma sustentável. Seja saudável.», de forma a prestar homenagem às dificuldades sentidas pela Europa, e pelo mundo, ao longo da pandemia da COVID-19, promovendo a reflexão sobre as oportunidades de mudança resultantes desta crise de saúde no continente europeu. Neste sentido, a comunidade local é encorajada a manter a forma física e mental enquanto é explorada a beleza da cidade, região ou país, respeitando o ambiente, a saúde do próprio e a dos outros, desde que cada cidadão faça uma escolha cuidada do seu meio de transporte.

Saiba mais sobre as atividades da Semana Europeia da Mobilidade em Famalicão, acedendo à páginahttps://www.famalicao.pt/semana-europeia-da-mobilidade-2021 .