Famalicão: Semana do Anima-te com FOLK 5, Alvorada Musical, Maria Monda e Orquestra Pentágono

No dia 7 de julho, quarta-feira, chega ao Parque da Devesa, o filme “Knives Out: Todos São Suspeitos”, às 22 horas. A exibição da longa-metragem marca o regresso do Cinema Paraíso, organizado pelo Cineclube de Joane.

No final da semana, o palco do Anima-te vai acolher os concertos dos famalicenses FOLK 5 e do grupo Alvorada Musical. Os dois espetáculos desenrolam-se na sexta-feira, dia 9 de julho. No sábado, dia 10 de julho, pela mesma hora, os famalicenses podem assistir aos concertos de Maria Monda e da Orquestra Pentágono.

Os bilhetes para os espetáculos são gratuitos e podem ser levantados no Parque da Devesa no período das duas horas que antecede os eventos. Cada pessoa pode levantar até seis ingressos e o espaço do evento está limitado e preparado para receber cerca de 882 participantes.