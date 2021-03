Famalicão: Semana da Leitura em formato online

Embora em formato diferente, a Rede de Bibliotecas de Vila Nova de Famalicão vai avançar com a 11.ª Semana da Leitura. Decorre de 15 a 20 de março e envolve a rede pública e a rede escolar, num total de mais de 30 bibliotecas do concelho.

As diversas iniciativas, tanto para a comunidade educativa como para a população geral, vão decorrer em formato online, sob o lema “Somos o que lemos”.

A sessão de abertura decorrerá no dia 15 de março, pelas 15h, e será concretizada e transmitida a partir da Escola Básica D. Maria II, a escola que este ano retoma o acolhimento e a realização deste evento. Foi convidada a escritora e jornalista Filipa Martins.

Do programa da Semana da Leitura merece especial destaque a iniciativa Famalicão a LER, que será assinalada no dia 18 de março, pelas 10h15, e que se assume como o evento concelhio que pretende, de forma simbólica, mostrar a união de diversos parceiros concelhios, como escolas, instituições, autarquia, rádios locais, e outras organizações, em torno da promoção do livro e da leitura.

Segundo os organizadores, o que se pretende com a iniciativa Famalicão a LER é que durante breves minutos todos os famalicenses possam interromper os seus afazeres para usufruir de um momento descontraído de leitura, seja ela de um livro, de um jornal ou de uma revista.

A Rádio Cidade Hoje e a Fama TV associam-se à iniciativa, para permitir ampliar o objetivo proposto, transportando a leitura para o domínio público e coletivo e potenciando, ainda mais, a promoção do livro e da leitura.