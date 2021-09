Os semáforos na Avenida Marechal Humberto Delgado, via central da cidade de Famalicão, vão ficar inativos durante vários dias. Um acidente, ao início da madrugada desta quarta-feira, provocou a queda do semáforo junto do Edifício das Lameiras, causando danos em todo o sistema.

Deste modo, a Câmara Municipal vai iniciar um processo concursal, com caráter de urgência, para que os trabalhos sejam entregues a um empresa especializada.