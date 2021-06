Famalicão: Segunda edição de “tODoS por um mundo melhor” já tem vencedores

O concurso de escrita criativa, “tODoS por um mundo melhor”, é uma iniciativa dirigida aos alunos do 2º e 3º Ciclo de Vila Nova de Famalicão. Nesta 2ª edição, na categoria do ODS 4 “Educação de qualidade”, o vencedor foi a turma 703 da Escola Secundária D. Sancho I. Na categoria do ODS 5 “Igualdade de género”, o vencedor foi a turma 6.º 11 da EB2,3 Júlio Brandão e, na categoria do ODS 6 “Água potável e saneamento”, a turma vencedora foi a 7ºA da EB2,3 Bernardino Machado.

O concurso é promovido pela Rede Municipal de Leitura Pública de Famalicão, no âmbito do projeto “ODS: juntos mudamos o mundo”. A 2ª edição contou com a inscrição de 31 turmas dos Agrupamentos de Escolas de Gondifelos, D. Maria II, D. Sancho I, Camilo Castelo Branco e Padre Benjamim Salgado. O objetivo de “tODoS por um mundo melhor” era criar um conto infantojuvenil, no qual o tema central retratava os ODS abordados durante o ano letivo. Durante o ano escolar, foram tratados o ODS 4 (Educação de qualidade), ODS 5 (Igualdade de género) e o ODS 6 (Água potável e saneamento).