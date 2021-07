Famalicão: Sede da Banda de Arnoso vai ser requalificada e a primeira pedra é lançada este sábado

A cerimónia de lançamento e bênção da primeira pedra da requalificação do edifício sede da Banda Marcial de Arnoso decorre no próximo sábado, a partir das 12 horas, na presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A cerimónia terá o habitual ato solene, com o desvendar da placa comemorativa e bênção da mesma, pelo pároco José Pedro.

O vereador das Freguesias, Mário Passos, assim como os membros do executivo e Assembleia de Freguesia de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures, também estarão neste evento.