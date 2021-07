Famalicão: Secundária Padre Benjamim Salgado vence concurso nacional

A Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, venceu o concurso Ori€nta-te que visa alertar para a importância de aprender a poupar desde muito cedo e saber como gerir um orçamento, conseguindo prémios como computadores portáteis e 500 euros em material escolar, graças ao projeto “Fora da Caixa” desenvolvido por alunos e professora.

A seleção dos três grandes vencedores, com a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado a conquistar o primeiro lugar, foi divulgada a esta quarta-feira, num bootcamp em formato digital onde foram avaliados os pitch dos 10 melhores projetos.

Os projetos foram avaliados por um júri composto por Carlos Nunes, Executive Partner da Expense Reduction Analysts e Presidente da Direção da AAAFEP; Joana Castro e Costa, Executive Director do Leadership for Impact Knowledge Center na Nova SBE; Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças; Nelson Machado, CEO Vida e Pensões do Grupo Ageas Portugal João Machado, Presidente da Fundação Ageas; Afonso Mendonça Reis, Diretor-Geral das Mentes Empreendedoras; entre outros.

Foi em dezembro de 2020 que este projeto de Literacia Financeira da Fundação Ageas, em parceria com as Mentes Empreendedoras, arrancou com a capacitação de 73 professores do 3.º ciclo que replicaram, para mais de 1700 alunos, sessões com jogos e dinâmicas sobre literacia financeira. Ao serem seguidamente desafios a desenvolverem os seus projetos, mais de 500 alunos submeteram um total de 100 trabalhos a concurso.